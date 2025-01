ALTEN Maroc : Un bilan 2024 sous le signe de la diversification, de l’innovation et des engagements humains

ALTEN Maroc, filiale du groupe ALTEN, a dévoilé son bilan pour l’année 2024, marquée par des avancées significatives en ingénierie, innovation technologique et responsabilité sociale. Avec 2 200 collaborateurs, dont 80 % d’ingénieurs, l’entreprise a consolidé sa place en tant qu’acteur clé dans les secteurs stratégiques de l’IT, des télécommunications et des systèmes embarqués.

En 2024, ALTEN Maroc a élargi ses expertises dans des domaines tels que le ferroviaire et la fibre optique, représentant respectivement 36 % et 23 % de ses activités principales. Ces diversifications permettent à l’entreprise de répondre aux exigences des marchés locaux et internationaux tout en renforçant sa compétitivité.

L’innovation a joué un rôle central dans la stratégie d’ALTEN Maroc. Des projets comme RO’A et NABD ont permis de repousser les frontières technologiques, notamment dans la conduite autonome et les systèmes connectés. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle a favorisé le développement de solutions innovantes, telles que la maintenance prédictive et les interfaces homme-machine.

En matière de sécurité et de qualité, ALTEN Maroc a obtenu en 2024 la certification ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information, tout en poursuivant la reconduction de la norme TISAX et l’obtention prévue de la certification ISO 9001 en 2025. Ces distinctions illustrent l’engagement de l’entreprise envers l’excellence opérationnelle et la satisfaction client.

Avec ALTEN Academy, 60 % des collaborateurs ont bénéficié de formations en 2024, tandis que l’entreprise a organisé 68 afterworks et neuf événements internes, atteignant un taux de satisfaction de 88,2 %. Par ailleurs, les collaborations avec dix grandes écoles, via l’initiative ALTEN Bridge, ont permis l’intégration de plus de 150 stagiaires et 111 alternants, en partenariat avec les ministères de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur.

ALTEN Maroc a renforcé ses actions de responsabilité sociétale, notamment en offrant 200 ordinateurs à des établissements scolaires, en organisant des campagnes de dépistage dans le cadre d’Octobre Rose et en soutenant l’autonomisation économique des femmes à Al Haouz.

En 2025, ALTEN Maroc prévoit une augmentation de 44 % de ses capacités opérationnelles d’ici trois ans et une montée en expertise de 20 % de ses ressources humaines. En février, l’entreprise inaugurera un centre offshore au Sénégal, renforçant sa présence en Afrique et prévoyant d’employer 100 consultants d’ici fin 2025.

ALTEN Maroc ambitionne d’atteindre un taux de formation de 70 % en 2025, avec un focus sur les compétences stratégiques et une approche inclusive favorisant le bien-être des collaborateurs.

Avec une stratégie axée sur l’innovation, la digitalisation et le développement humain, ALTEN Maroc confirme son rôle de leader dans la transformation technologique et son engagement pour un impact économique et sociétal durable.