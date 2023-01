Lire aussi | Le fabricant d’articles en plâtre Stratistaff Maroc change de main

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre optimale des différents volets du chantier de la protection sociale, conformément aux Hautes Orientations Royales, notamment en matière de généralisation de la couverture médicale de base à l’ensemble des citoyennes et citoyens, tout en garantissant aux bénéficiaires un accès équitable et sûr aux services de santé et en renforçant l’harmonisation des pratiques médicales nationales.

A l’issue de cet atelier, qui s’est déroulé sous la présidence du ministre de la Santé et de la Couverture sociale Khalid Ait Taleb, les quatorze protocoles thérapeutiques ont été présentés. Il s’agit de ceux relatifs aux motifs de prescription d’une césarienne, aux infections bactériennes précoces chez les nouveau-nés, au diabète, au cancer du sein, au cancer du col de l’utérus, au cancer des ovaires, au cancer de l’endomètre, au cancer du poumon, au cancer de la prostate, au cancer de la thyroïde, au cancer de la vessie, en plus du cancer colorectal, du cancer de l’estomac et du cancer de la psoriasis.

La même source précise que ces protocoles thérapeutiques font partie des mécanismes les plus importants d’harmonisation des pratiques professionnelles et permettent d’améliorer l’accès, en toute sécurité, à des services de santé de qualité, de rationaliser les prescriptions médicales et l’utilisation des ressources thérapeutiques dans les secteurs public et privé.