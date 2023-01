Raja-FAR. Un Classico brulant au sommet de la 14è journée de Botola Pro

Casablanca est au rendez-vous cet après-midi avec le match choc qui mettra aux prises le Raja de Casablanca et l’AS FAR, une belle affiche comptant pour la 14 journée de la Botola Pro D1 « Inwi » se poursuit ce week-end avec d’autres rencontres aussi importantes.



L’équipe des FAR va tenter un jeu fermé pour bloquer l’offensive des Verts qui jouent devant leur public, et saisir toute opportunité de surprendre leur adversaire. Leaders avec 28 points, les Militaires tenteront de préserver leur avance de 5 longueurs sur le Raja, et aussi maintenir le petit écart de ses poursuivants directs le FUS et le Wydad. Quatrièmes avec 23 points, les Verts sont déterminés à poursuivre leur chevauchée sur la voie des victoires en vue de maintenir ses chances pour la course vers le titre.

