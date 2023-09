Appel aux dons. La banque alimentaire a besoin de vous

Le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc hier soir, a engendré plusieurs dégâts matériels et humains, dont des centaines de morts et de blessés. Le temps est à l’entraide nationale, et la banque alimentaire a besoin de dons.

Partagées massivement sur les réseaux, la cagnotte de la banque alimentaire va permettre de venir en aide aux personnes impactées par le séisme, notamment dans les zones reculées et proches de l’épicentre. Le don de sang est aussi une priorité vitale en ces moments.