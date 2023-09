Les Fake News déferlent sur le séisme d’Al Haouz

Le séisme, qui a frappé vendredi soir 8 septembre la province d’Al Haouz, fait l’objet de plusieurs fake news. La MAP a fait le tri entre intox et informations vraies. Le vrai du faux autour du séisme d’Al Haouz.



– Des photos d’infrastructures portuaires ruinées et de navires renversés sur les quais circulent sur la toile. FAUX. Il s’agit de photos d’installations portuaires étrangères ainsi que d’antérieures catastrophes naturelles survenues dans d’autres pays. (Séisme de la côte Pacifique du Tōhoku au Japon, 2011).

– Des tweets postés par un média étranger rapportent que « des victimes du séisme d’Al Haouz couchaient au sol à l’entrée d’un centre hospitalier pour attendre leur tour car il n’y avait plus de places dans les salles de soins ». FAUX. Le directeur régional de la Santé à Marrakech, Abdelhakim Moustaid a déclaré à la MAP que les hôpitaux de Marrakech « tournent à plein régime et continuent de recevoir les blessés ». Ces établissements, a-t-il ajouté, n’ont pas encore atteint un point de saturation et nous avons encore la capacité de recevoir d’autres blessés. Nous bénéficions de l’appui de l’ensemble des intervenants dont les autorités locales ».

– Une image largement diffusée de la ville de Marrakech montrant des barricades de ciment posées au niveau de certains quartiers suite au séisme d’Al Haouz. FAUX. La première publication de cette photo remonte au 06 septembre courant, soit deux jours avant le séisme.

– Plusieurs publications sur les réseaux sociaux avancent qu’aucune opération de sauvetage ni d’assistance n’a été menée au niveau de Ouahat Sidi Brahim, commune rurale de la région de Marrakech. FAUX. Les autorités locales assurent que le nécessaire a été fait depuis la survenue du séisme, que les opérations de sauvetage se poursuivent et qu’un dispositif a été mis en place à cet effet.



– Des images circulant sur les réseaux sociaux font état d’effondrements d’habitations à Rabat. FAUX.

Il s’agit de photos d’effondrements survenus à Marrakech, accompagnées de fausses légendes. Les autorités locales confirment à la MAP qu’aucun effondrement partiel ni total n’a eu lieu au niveau de la capitale.