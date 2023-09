Séisme au Maroc. En hommage aux victimes, la Tour Eiffel éteinte à 23h

La Tour Eiffel sera éteinte ce samedi 9 septembre à 23h00 en hommage aux victimes d’un puissant séisme qui a frappé le Maroc la nuit précédente, causant la mort de plus de mille personnes, a annoncé à l’AFP la mairie de Paris.

L’extinction de la Tour Eiffel exprime le « soutien total et évident au Maroc » de la capitale française, a affirmé sa maire Anne Hidalgo, témoignant de « sa solidarité envers les villes (touchées) et les familles, je pense à elles et à toutes les victimes ». « Cette solidarité sera financière » et son montant est en cours d’évaluation par les autorités marocaines et de la ville de Paris, a-t-elle assuré.