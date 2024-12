BANK OF AFRICA : Première banque certifiée ISO 21001 au Maroc

BANK OF AFRICA est devenue la première banque au Maroc à obtenir la certification ISO 21001, un standard international reconnu pour la qualité des systèmes de management de la formation.

Cette distinction récompense les efforts de l’établissement pour renforcer les compétences de ses collaborateurs tout en s’adaptant aux exigences croissantes du secteur bancaire.

La certification a été attribuée à la BANK OF AFRICA Academy, entité dédiée à la formation au sein du groupe. Elle reflète une stratégie axée sur l’amélioration continue et l’intégration des meilleures pratiques internationales en matière de formation et de développement des compétences. L’Académie propose un écosystème diversifié incluant des formations métiers, de leadership et de management, ainsi que des parcours certifiants et diplômants.

L’audit ayant conduit à cette certification a été mené par le cabinet international CERTI-TRUST. Les résultats de l’évaluation soulignent la robustesse du système de management de la formation de la banque, avec un score remarquable : aucune non-conformité ni point sensible identifié, et plusieurs points forts mis en avant.

Avec cette certification, BANK OF AFRICA renforce son positionnement en tant qu’acteur de référence dans l’innovation pédagogique et le développement des talents. Cette reconnaissance traduit un engagement durable pour accompagner la transformation du secteur bancaire marocain et répondre aux défis de demain.