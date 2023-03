Banque. Le GPBM lance un comparateur des tarifs bancaires

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) lance un comparateur des tarifs bancaires et dates de valeur, sous l’impulsion de Bank Al-Maghrib (BAM).

« Sous l’impulsion de BAM, le GPBM a mis au point un comparateur permettant aux usagers des services bancaires de disposer d’informations sur les tarifs bancaires appliqués par les établissements bancaires ainsi que les dates de valeur relatives à une sélection d’opérations et de services destinés à la clientèle des personnes physiques », soulignent les deux institutions dans un communiqué conjoint. Dans le détail, la plateforme est mise à la disposition du public, en langues arabe et française, sur le portail internet www.comparatif-tarifs-bancaires.ma. Notons que ce site est accessible via un navigateur web à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone. On apprend que la plateforme fournit les tarifs bancaires afférents à une liste de plus de 60 opérations et services bancaires les plus usuels selon le canal de leur mise à disposition en agence, en ligne et via GAB.