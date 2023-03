Football. Just Fontaine n’est plus !

La légende française Just Fontaine a rendu l’âme à 89 ans. Une autre icône du football mondial s’en est allée. Mais son record de 13 buts inscrits au Mondial restent imbattable.

Le football mondial est en berne. Une de ses étoiles vient de s’éteindre. Il s’agit de la légende française Just Fonataine. Sa famille a annoncé sa mort à l’âge de 89 ans. Fontaine reste le détenteur du record du plus grand nombre de buts jamais marqués lors d’une seule Coupe du monde. Le Français a marqué 13 fois en six matchs avec les Bleus lors du tournoi de 1958. L’ancien attaquant est né à Marrakech, alors sous protectorat français. Il entame sa carrière à l’USM Casablanca avant de passer à Nice puis à Reims.