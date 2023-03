CasablancaRun. Les artères de la Métropole animées par ses sportifs, le temps d’un weekend

CasablancaRun, un événement sportif organisé par Active Marketing Plus, vise à promouvoir le sport et le bien-être tout en célébrant la ville de Casablanca et sa communauté de coureurs. Ouvert gratuitement au grand public, CasablancaRun propose des activités sportives aussi variées que des courses, des marches, des sorties de jogging, des séances de fitness, etc. organisées par des groupes de coureurs, des coachs sportifs et des champions nationaux, sur différents lieux de la ville pendant les deux jours de l’événement. Les participants sont libres de choisir les activités qui leur conviennent : courir, marcher seuls, en groupe, en famille ou entre collègues.

Les amateurs de sport de tous âges, de Casablanca et d’ailleurs, seront au rendez-vous, les 18 et 19 mars 2023, avec la 2è édition de CasablancaRun, où ils pourront marcher ou courir côte à côte avec des sportifs célèbres.

CasablancaRun met en avant la beauté de Casablanca et les infrastructures sportives disponibles pour le grand public telles que la Corniche, le Parc de la Ligue Arabe, la Forêt de Bouskoura, la Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II et les Jardins de l’Hermitage, et invite tous les coureurs, marcheurs et amateurs de sport/fitness à participer et à (re)découvrir ces sites magnifiques.

L’événement célèbre également la communauté de coureurs de Casablanca, avec la participation de coachs sportifs, de groupes de coureurs/marcheurs et de champions, et bénéficie du soutien de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs. Tous les amateurs de fitness sont invités à les rejoindre le week-end du 18 et 19 mars courant.

Les organisateurs tablent sur la participation de plus de 10 000 personnes pour cette édition. L’inscription est gratuite et ouverte à tous les âges et aptitudes, pour encourager un maximum de personnes à pratiquer du sport, découvrir les infrastructures sportives de la ville et rencontrer la communauté de coureurs de Casablanca, qui se mobilisera pour promouvoir le sport et un mode de vie sain. Pour obtenir un e-certificat, l’inscription est gratuite sur www.Casablanca.Run et il est également possible de commander un t-shirt polyester de l’événement pour 50 DH.