Maroc. Voici le temps qu’il fera ce mercredi 1er mars

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et le Sud-Est avec gelée ou verglas. Faibles pluies sur le Nord-Ouest, les Moyen et Haut Atlas, le sud du Rif, le Saiss et l’Oriental. Gouttes de pluies, le matin, sur le nord des provinces du Sud.

La Direction générale de la météorologie prévoit pour ce mercredi 1er mars 2023 un temps généralement assez froid avec gelée ou verglas sur les hauteurs, le Saiss et l’Oriental, ainsi que des gouttes de pluies le matin sur le nord des provinces du Sud, voici les prévisions météo en détails :

– Flocons de neige sur les Moyen et Haut Atlas à partir de 1400 mètres.

– Formations brumeuses locales sur les plaines nord et centre.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et le nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -2/4°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 11/18°C sur les côtes, le Souss et les provinces du Sud et de 4/12°C sur le reste du pays.

– Températures maximales en hausse sur le Nord et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, devenant progressivement agitée en fin de validité et localement peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour.

Températures prévues pour aujourd’hui :

– Agadir: 12 – 20 – Al Hoceima: 9 – 17 – Aousserd: 15 – 29 – Béni Mellal: 9 – 15 – Bouarfa: 3 – 16 – Casablanca: 9 – 17 – Dakhla: 15 – 23 – El Jadida: 9 – 18 – Errachidia: 7 – 20 – Essaouira: 10 – 17 – Fès: 6 – 14 – Ifrane: 0 – 7 – Kénitra: 8 – 16 – Khouribga: 5 – 14 – Laâyoune: 16 – 25 – Lagouira: 18 – 28 – Marrakech: 11 – 21 – Meknès: 6 – 14 – Mellilia: 9 – 16 – Midelt: 3 – 12 – Ouarzazate: 6 – 21 – Oujda: 6 – 14 – Rabat: 10 – 16 – Safi: 11 – 21 – Sebta: 7 – 17 – Settat: 7 – 16 – Smara: 15 – 26 – Tanger: 5 – 18 – Taounate: 7 – 13 – Tétouan: 8 – 17