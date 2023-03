Maroc-Japon. Le business monte en puissance

Le Maroc et le Japon veulent donner un coup d’accélérateur à leur relation économique, et cela passe principalement par le renforcement des liens entre entreprises marocaines et nipponnes. C’est dans ce sens que s’inscrit le forum économique organisé le 28 février à Casablanca par l’organisation Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO), en partenariat avec le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). La rencontre a été placée sous le thème : «Le Maroc et le Japon : la coopération économique occupe une place de choix », et a réuni les institutions gouvernementales des deux pays, les entreprises marocaines et les sociétés japonaises installées au Maroc et aussi une délégation de sociétés japonaises envisageant d’investir dans le pays.

Le ministre Mohcine Jazouli a, dans son discours inaugural, présenté les atouts du Maroc aux investisseurs nippons, les invitant à s’installer dans le royaume, qui représente également une porte d’ouverture sur l’Afrique subsaharienne. « Cette rencontre du monde des affaires, regroupant le secteur public et privé des deux pays, est d’une importance majeure spécifiquement pour le Royaume, compte tenu de la puissance économique du Japon, classé au troisième rang au niveau mondial », a-t-il assuré, ajoutant que l’idée est de renforcer la présence des opérateurs japonais au Maroc. Il a aussi rappelé les efforts déployés par le Maroc pour décarboner son industrie, appelant les investisseurs japonais à investir dans des projets majeurs tels que l’hydrogène vert sur lequel le Maroc se positionne. « Nous invitons les entreprises japonaises à prendre leur part dans la dynamique significative que connaît le Maroc », a également lancé le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques. Pour sa part, Sasaki Nobuhiko, Chairman et CEO de JETRO a mis en exergue les liens qui existent depuis plusieurs des décennies entre le Maroc et le Japon, rappelant les diverses initiatives entreprises par les deux parties pour stimuler leurs relations économiques. Ghita Lahlou, Vice-présidente de la CGEM, a, de son côté, mis en exergue l’importance des relations maroco-japonaises ayant abouti à la construction d’un écosystème important.

« Le Japon représente, aujourd’hui, plus de 50.000 emplois au Maroc, avec un courant d’affaires d’à peu près 830 millions de dollars », a-t-elle fait observer. Force est de noter que lors du forum économique, deux protocoles d’accord ont aussi été signés. Le premier a été signé entre le JETRO et l’AMDIE et vise à renforcer la collaboration entre les deux entités, réaffirmer l’engagement des deux parties à continuer de travailler ensemble pour renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc et le Japon. Le second accord a été signé entre le JETRO et la CGEM. Son objectif est, entre autres, de promouvoir les échanges commerciaux, et de fournir le soutien nécessaire aux opérateurs des deux pays tant au Japon qu’au Maroc.