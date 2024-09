BMW Golf Cup Maroc 2024 : la 10ème édition dans les starting-blocks

Importateur exclusif de BMW au Maroc, Smeia a annoncé la tenue de la 10ème édition de la BMW Golf Cup au Maroc. Depuis de très nombreuses années, cet événement est devenu le rendez-vous incontournable des golfeuses et golfeurs amateurs du Royaume, faisant de l’importateur local de la marque à l’hélice un acteur majeur du golf, tant au niveau national qu’international.

Cette nouvelle édition s’annonce passionnante avec un programme riche et diversifié. Cette année, plus de 600 participants sont attendus à travers le Royaume, répartis en trois catégories : série Dames, 1ère série Messieurs et 2ème série Messieurs. Les qualifications se dérouleront dans plusieurs régions du Maroc, permettant ainsi aux golfeurs de toutes les régions de participer et de montrer leur talent. Précisément, les qualifications dédiées aux golfeurs de la région centre auront lieu les 7 et 8 septembre 2024 au Casa Green Golf de Bouskoura. Quant à la région nord, elles sont prévues pour le 21 septembre 2024 au Al Houara Golf Club de Tanger.

Lire aussi | Nouveauté : la MINI Cooper débarque au Maroc

Quid de la région sud ? Pour les golfeurs intéressés, cochez dans votre agenda le 26 octobre 2024. C’est d’ailleurs au Fairmont Royal Palm de Marrakech que se dérouleront les qualifications. Enfin, les meilleurs joueurs juniors et les finalistes se retrouveront pour l’ultime étape de la compétition les 2 et 3 novembre 2024 au Bahia Golf Club de Bouznika. Ce week-end marquera la fin de cet événement, avec des performances exceptionnelles attendues sur ce parcours prestigieux. Rappelons que la BMW Golf Cup est la seule compétition privée organisée par une marque automobile à consacrer une épreuve pour les juniors. Ce n’est pas un hasard, car Smeia-BMW accorde une grande importance à cette catégorie, l’objectif étant de soutenir et de développer la prochaine génération de golfeurs marocains.

Lire aussi | Distribution automobile : Mahindra s’implante à Oujda

Smeia-BMW souligne par ailleurs que cette compétition golfique se distingue par une organisation rigoureuse, alignée sur les standards sportifs internationaux. Chaque édition est marquée par un arbitrage strict, la mise en place du « live scoring » et une gestion minutieuse des départs en « tee time ». À noter que les vainqueurs des phases nationales auront l’honneur de représenter le Maroc lors de la finale mondiale, prévue pour mars 2025 à Bangkok, en Thaïlande, où ils se mesureront aux meilleurs golfeurs amateurs du monde entier.