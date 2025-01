Bricoma ouvre son 22ᵉ magasin à Dar Bouazza

Bricoma inaugure aujourd’hui son 22ᵉ point de vente sur la route d’Azzemour, en plein cœur de Dar Bouazza. Grâce à ce nouvel espace de 2 500 m², l’enseigne renforce sa présence dans la région du Grand Casablanca.

Le magasin propose une vaste gamme de produits couvrant les domaines de la décoration, des luminaires, de l’aménagement extérieur (terrasses et jardins), de la salle de bain, de la cuisine, et de la peinture. Les visiteurs trouveront également un large choix d’articles de quincaillerie et d’outillage, fidèle à l’engagement de Bricoma d’offrir des solutions complètes pour tous les projets de bricolage.

Lire aussi | Bricoma. Mohamed Filali Chahad, le pionnier du bricolage qui tient tête aux multinationales

L’agencement du magasin a été conçu pour garantir une circulation fluide et intuitive. Des rayons clairs et un balisage précis facilitent les achats, tandis que quatre espaces de conseil, animés par des conseillers spécialisés, sont disponibles pour accompagner les clients dans leurs projets.

Cette nouvelle implantation à Dar Bouazza s’inscrit dans la stratégie de croissance de Bricoma pour la période 2022-2025. Elle répond aux besoins croissants de la population locale, évitant aux habitants de se rendre au centre de Casablanca pour leurs achats de bricolage.

En outre, l’ouverture du magasin génère 50 emplois directs et 10 emplois indirects, contribuant ainsi à l’économie locale dans une région en pleine expansion.

Lire aussi | Tanger. Bricoma ouvre un 2ème magasin en plein cœur de la ville

Avec cette ouverture, Bricoma dispose désormais de 22 magasins à travers le Maroc, totalisant plus de 65 000 m² de surface de vente et offrant une sélection de plus de 33 000 références. En 2025, l’enseigne prévoit d’élargir davantage son réseau, avec des projets d’implantation à Inezgane (le deuxième magasin de la région du Souss) et à Tétouan.