Nouveau revers pour l’Algérie: l’Association des clubs africains choisit le Maroc

Dans l’attente de l’annonce officielle, plusieurs sources affirment que l’Association des clubs africains (ACA) a choisi le Maroc pour établir son siège, infligeant un cuisant revers à l’Algérie qui était également candidate pour l’accueillir.

L’instance africaine a logiquement opté pour le dossier marocain, qui a bénéficié d’un large soutien des membres séduits par les solides garanties présentées par les dirigeants du football national.

Les émissaires algériens auraient tenté, mais en vain, de convaincre les Sud-africains de présenter un dossier de candidature de leur côté, dans une manœuvre visant à disperser les voix, d’après certaines sources.

La signature de l’accord de siège entre le Royaume du Maroc et l’ACA devrait intervenir en marge du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévu le lundi 27 janvier à Rabat, choisie dernièrement pour abriter le bureau Afrique de la FIFA.

Le président des Young Africans, le Tanzanien Hersi Ally Said, a été élu à la tête de la nouvelle association panafricaine à l’issue d’une assemblée générale tenue au Caire, le 30 novembre 2023. L’ACA regroupe plus de 90 clubs professionnels, avec la mission de défendre et de promouvoir les intérêts.