Gaza: le Maroc appelle Palestiniens et Israéliens «à donner une chance à la Paix»

Dans une réaction officielle suite à l’accord de cessez-le-feu ente Israël et le Hamas, qui entre en vigueur dimanche 19 janvier, le Maroc salue les progrès réalisés en vue de l’arrêt des hostilités et des attaques contre les civils, déclenchées depuis le 7 octobre 2023.

« Le Royaume appelle toutes les parties palestiniennes et israéliennes à donner une chance à la Paix et à démontrer un engagement sincère et constructif, loin de toutes considérations conjoncturelles ou opportunistes », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume forme le souhait que cet accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté, et qu’il permette l’arrêt des attaques contre les civils, le retour des déplacés et l’accès fluide et en quantités suffisantes de l’aide humanitaire.

Comme l’a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, notamment dans Son Message Royal au dernier Sommet arabe, il est fondamental d’éviter de sortir d’une crise pour entrer dans une autre, poursuit le communiqué.

En effet, l’accord de cessez-le-feu devrait ouvrir la voie à un vrai processus de paix, permettant l’établissement d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte-à côte et en paix avec Israël.