Intelcia, acteur global de l’externalisation, a obtenu en 2025 la certification « Top Employer », devenant ainsi le premier outsourceur au Maroc à décrocher cette distinction. Cette certification place Intelcia aux côtés de 16 autres organisations marocaines et parmi les 2 400 entreprises certifiées dans 107 pays.

Le programme, organisé par le Top Employers Institute, évalue les pratiques des entreprises en matière de ressources humaines à travers un audit rigoureux.

Un processus d’évaluation éprouvé

Pour obtenir cette certification, Intelcia a été auditée sur 350 pratiques RH couvrant six grands domaines : la gestion des talents, l’environnement de travail, le recrutement, la formation et le développement, le bien-être, ainsi que la diversité et l’inclusion. Ces critères permettent de mesurer l’engagement des entreprises à créer des conditions de travail optimales pour leurs collaborateurs.

Parmi les domaines où Intelcia a été distinguée, on note une performance de 100% pour l’évaluation « Purpose & Values », avec un score supérieur à la moyenne mondiale. L’entreprise a également enregistré des résultats notables dans les volets « Écoute des employés » (86,9%) et « RH digitales » (92,5%).

Une stratégie centrée sur l’humain

Intelcia met en avant son engagement à offrir un environnement de travail propice à l’épanouissement de ses collaborateurs. Selon Naoual Chichaoui, Chief People Officer, l’obtention de la certification Top Employer reflète une stratégie RH orientée vers le développement des compétences et l’amélioration des conditions de travail.

« La certification est une reconnaissance de notre engagement à placer nos collaborateurs au centre de notre stratégie. Nous cherchons à les accompagner dans leur progression professionnelle et à leur offrir un cadre favorable pour s’épanouir », a-t-elle déclaré.

Des perspectives d’évolution

Intelcia a présenté plusieurs axes de développement futur pour améliorer l’expérience collaborateur. Ces initiatives incluent des efforts accrus dans le domaine de la formation, de l’intégration (« onboarding »), et du suivi des parcours professionnels (« career »). Ces priorités visent à renforcer la marque employeur du groupe et à attirer de nouveaux talents.

La transformation du secteur de l’externalisation par l’introduction de l’intelligence artificielle modifie les pratiques du secteur. Intelcia a souligné que cette évolution permet aux conseillers de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée, comme la résolution de problèmes complexes. Cette dynamique contribue à renforcer le positionnement du groupe en tant que leader, tout en mettant l’accent sur le développement humain.

Une conférence sur le bien-être

En parallèle de cette annonce, Intelcia a organisé une conférence débattant de la thématique « Well-being Washing », interrogeant la place du bien-être en entreprise face à la nécessité d’une quête de sens authentique. Cette rencontre a réuni experts et décideurs pour discuter de l’équilibre entre la performance et les attentes des collaborateurs.