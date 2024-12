Casablanca Arbitration Days : sport et finance au cœur de la 8ᵉ édition

Les 13 et 14 décembre 2024, Casablanca accueillera la 8ᵉ édition des Casablanca Arbitration Days, un événement annuel incontournable pour les professionnels de l’arbitrage et de la médiation.

Cette année, le thème retenu, « Les nouvelles frontières de l’arbitrage : sport et finance », reflète les enjeux émergents dans ces deux domaines. Organisé par le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca (CIMAC) et Casablanca Finance City Authority (CFCA), l’événement rassemblera plus de 200 spécialistes venus du monde entier pour échanger sur les défis et opportunités de ce secteur en pleine évolution.

Cette édition sera marquée par la participation de Pierluigi Collina, personnalité emblématique de l’arbitrage sportif et président de la Commission des Arbitres de la FIFA. Il interviendra lors de la session inaugurale pour établir des liens entre le sport et la finance, deux univers exigeant rigueur, transparence et prise de décisions rapides. Sa présence souligne l’importance croissante de l’arbitrage dans le domaine sportif, en parallèle de son rôle central dans les litiges financiers.

Les panels proposés au cours des deux jours exploreront plusieurs thématiques stratégiques. Parmi elles figurent l’impartialité des arbitres, la diversification des profils et le rôle des centres régionaux dans un contexte de mondialisation. Un accent particulier sera mis sur les coûts croissants de l’arbitrage international. Les intervenants discuteront des solutions possibles, telles que le recours au financement par des tiers, tout en abordant les implications éthiques et juridiques associées.

En mettant en lumière des sujets aussi variés que l’arbitrage sportif, les implications financières et les évolutions réglementaires, cette 8ᵉ édition des Casablanca Arbitration Days vise à renforcer le rôle de Casablanca comme un hub régional de l’arbitrage et à consolider son attractivité auprès des acteurs internationaux. Cet événement ambitionne également de contribuer à l’amélioration du climat des affaires au Maroc, tout en développant une expertise locale et régionale compétitive.