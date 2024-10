CDG et MTEDD s’engagent pour une économie verte

Une convention-cadre de partenariat a été signée mardi à Rabat entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (MTEDD) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) pour accélérer la transition vers une économie verte et sobre en carbone.

Signée par la ministre Leila Benali et le directeur général de la CDG, Khalid Safir, cette convention s’inscrit dans les Hautes Orientations Royales visant à intégrer le développement durable dans les politiques publiques et les secteurs économiques du Royaume.

Mme Benali a souligné que ce partenariat permettra d’adopter des approches innovantes pour financer les politiques liées à la transition énergétique, tout en accélérant les investissements dans les énergies renouvelables. Il vise également à démontrer l’exemplarité de l’administration en matière de développement durable et à structurer les projets d’investissement.

Les axes principaux de collaboration incluent le soutien à la Stratégie nationale pour le développement durable, la promotion de l’efficacité énergétique, et le financement de projets dans les secteurs de l’hydrogène vert et de la gestion des déchets.