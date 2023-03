Climat. La survie de la planète est menacée

Les rapports sur le climat toujours plus alarmants se succèdent. L’impact de ces rapports demeure faible. L’action ne suit pas malgré la gravité de la situation. Le 6ème rapport d’évaluation du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a été rendu public, le 20 mars, après adoption par 195 Etats membres.

La température de la planète ne cesse pas d’augmenter sous l’effet de la pollution inhérente aux activités humaines. Le 6ème rapport du GIEC souligne l’accélération du rythme du réchauffement climatique, avec une hausse de la température du globe de 1,1° par rapport à la période préindustrielle. Pour Antonio Guterres, Secrétaire Général (SG) des Nations Unies (NU), c’est devenu une question de « survie de l’humanité ». Dès 2030, la hausse de la température atteindra 1,5°, avec un accroissement accéléré des risques climatiques et non climatiques. Ce qui va rendre la tâche plus complexe et plus difficile, avec des changements irréversibles sur la planète. L’extrême urgence n’est plus à démontrer.