DS 7. De nouveaux atouts pour séduire   

Après cinq ans d’une belle carrière amorcée courant 2017 et ponctuée par un joli succès commercial, y compris au Maroc, le DS 7 Crossback s’est offert un restylage de mi-carrière. Il en a d’abord profité pour changer son nom : exit la dénomination Crossback, appelez-le tout simplement DS 7. C’est à l’occasion d’une belle escapade routière reliant Casablanca à la région de Marrakech et concoctée par le staff de DS Maroc (Groupe Sopriam) que nous avons pu découvrir sous toutes ses coutures ce nouvel opus qui s’est refait une petite beauté. Cela se traduit par une face avant remodelée qui n’est pas sans rappeler celle de la récente DS4.

Quelques évolutions esthétiques bien senties, un habitacle cossu et, en attendant l’arrivée prochaine d’un bloc hybride rechargeable, la présence sous le capot d’un diesel dont la réputation n’est plus à faire ; tels sont quelques-uns des ingrédients clés qui permettront au DS 7 de poursuivre dans le Royaume son incursion dans le segment des SUV premiums.

On y trouve de nouveaux projecteurs dénommés «DS PIXEL LED VISION 3.0» et des feux de jour «DS LIGHT VEIL» constitués de quatre traits lumineux verticaux à LED. En tout cas, c’est original et ça se voit. Les feux arrière à LED ont été redessinés, tandis que le nom «DS AUTOMOBILES» est écrit en toute lettre sur le bandeau reliant ces mêmes feux arrière. Plutôt classe ! A noter que de nouvelles teintes de carrosserie ont fait leur apparition, au rang desquelles du gris laqué et du bleu saphir.

A bord, les changements ne sont pas légions ; cependant, DS en a profité pour faire progresser par petites touches certains équipements de confort. C’est le cas de l’écran tactile de 12 pouces qui intègre un tout nouveau système d’exploitation. Totalement configurable, réactif et secondé par une reconnaissance vocale, cet écran permet d’accéder d’un seul geste à de nombreuses fonctionnalités permettant notamment de gérer la navigation connectée, la climatisation, l’audio… Pour le reste, la présentation est toujours aussi soignée avec des matériaux d’excellente facture. L’habitabilité aux places arrière est généreuse avec suffisamment d’espace aux jambes pour un adulte de plus d’1,80 m. Cubant 541 litres banquette en place, le coffre est généreux et adapté à un usage familial. Aussi, il dispose d’un plancher modulable qu’il est possible de bloquer en position haute.

Trois finitions viennent agrémenter la version commercialisée dans le Royaume, à commencer par l’entrée de gamme «Performance Line» qui intègre notamment le «DS LIGHT VEIL» (feux de jour à LED), l’alerte de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’accès et le démarrage mains libres, l’aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul, l’accès et le démarrage mains libres… Pour bénéficier, entre autres, du «DS PIXEL LED VISION 3.0», du toit ouvrant panoramique électrique, ou de la montre BRM, il faut opter pour la finition intermédiaire «Rivoli». La version la plus huppée dite «Opéra» intègre un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction «Stop & Go», l’aide au positionnement dans la voie, la sellerie «cuir nappa», les sièges avant chauffants, massants et ventilés…

Quid de l’offre mécanique dans le Royaume ? En attendant l’arrivée prochaine en juin d’une version hybride rechargeable délivrant une puissance cumulée de 225 chevaux, le DS 7 restylé revient sur le devant de la scène avec une motorisation diesel BlueHDi délivrant 130 chevaux et associée à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Alerte en toute circonstance et bien épaulé par la douceur de la boîte auto, ce quatre-cylindres diesel se montre frugal, avec une consommation moyenne de carburant d’environ 6,0 l/100 km lors de notre escapade marrakchie, ce qui demeure assez proche des valeurs d’homologations communiquées par le constructeur (5,5 l/100 km).

Il se montre précis, maniable et confortable, notamment grâce à la présence d’une suspension arrière multibras. Ajoutez-y un excellent maintien en courbe, en plus d’un freinage efficace. A vrai dire, une vingtaine de chevaux supplémentaires n’auraient pas été de trop pour offrir un agrément de conduite d’excellente facture, et aussi pour lutter face à ses concurrents allemands bien lotis en la matière, mais on s’en contente d’autant que le BlueHDi 130 remplit correctement sa mission. Un restylage qui tombe à pic et qui permet à coup sûr au DS 7 de disposer de solides atouts pour séduire les aficionados du genre.

Versions et prix

Performance Line : 429 900 DH

Rivoli : 470 900 DH

Opéra : 539 900 DH