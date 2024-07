Chefchaouen: Le site d’Akchour bientôt réaménagé

L’Agence urbaine de Tétouan a annoncé la publication, le 27 juin, du décret relatif au plan d’aménagement du centre d’Akchour, dans la province de Chefchaouen, après avoir répondu à toutes les procédures légales en matière d’élaboration des plans d’aménagement.



L’Agence a souligné, dans une note d’information, que le centre d’Akchour, situé dans la commune territoriale de Talambote, recèle de nombreux atouts naturels et environnementaux, qui en font une destination touristique de choix aux niveaux régional et national.

Le site fait partie du Parc national de Talassemtane et connait une forte affluence de touristes marocains et étrangers, d’où la nécessité de couverture en un document d’urbanisme, visant à tirer profit de ses atouts territoriaux et à organiser sa dynamique urbaine, de mabière à préserver le cadre naturel et environnemental du centre.



Les services de l’Agence ont ainsi élaboré le plan d’aménagement du centre, afin de réaliser plusieurs objectifs, notamment la mise en valeur de son territoire, le renforcement de sa fonction touristique et la promotion de sa dynamique économique, à travers le soutien des activités commerciales orientées vers la commercialisation des produits locaux, a indiqué la même source.

Ce document d’urbanisme vise également à programmer les services publics et les infrastructures essentielles, pour répondre aux besoins du centre pour les dix prochaines années, améliorer la circulation, préserver les zones forestières et les terres agricoles, et à créer des espaces verts.