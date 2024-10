Journée nationale de l’industrie : des indicateurs au vert relèvent la barre des ambitions

Lors de la deuxième édition de la Journée nationale de l’industrie (JNI) tenue le 16 octobre 2024 à l’UM6P de Benguérir, le secteur industriel marocain s’est affirmé comme un moteur essentiel de la croissance économique et de la souveraineté nationale. Cet événement, sous le thème « Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté », a mis en lumière les avancées remarquables du secteur industriel sur les deux dernières décennies.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans son discours inaugural, a souligné les performances du secteur, marquant une étape clé dans le renforcement de la souveraineté industrielle du pays. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a appuyé ces propos avec des chiffres impressionnants illustrant la croissance spectaculaire de l’industrie marocaine.

Entre 1999 et 2023, le secteur industriel a doublé le nombre d’emplois, triplé les entreprises, et quadruplé son chiffre d’affaires, passant de 185 milliards de dirhams (MMDH) à 800 MMDH. Les exportations, quant à elles, ont bondi de 61 MMDH à 377 MMDH. Selon Mezzour, ces performances font de l’industrie un catalyseur d’investissement et d’exportation pour le Maroc.

Le secteur automobile reste un pilier de cette expansion. Le Maroc, principal producteur de véhicules en Afrique, a atteint un chiffre d’affaires de 150 MMDH en 2023. Grâce à une intégration locale de 69%, le pays est aujourd’hui aussi compétitif que la Chine. La chaîne de valeur des batteries électriques offre un potentiel de multiplication par cinq ou six de la production industrielle.

Par ailleurs, l’industrie aéronautique connaît également une croissance dynamique. Avec un chiffre d’affaires de 23 MMDH et une intégration industrielle de 42%, le Maroc attire de plus en plus l’intérêt des constructeurs pour des projets d’assemblage final, notamment de drones et de véhicules volants.

L’industrie marocaine s’illustre aussi par sa contribution à l’autonomisation des femmes, qui occupent 44% des emplois industriels, y compris dans des postes de direction et d’ingénierie. Chaque jour, l’industrie génère 2 MMDH de chiffre d’affaires, dont un milliard à l’exportation, et 90% des exportations marocaines sont des produits transformés.

Un autre domaine stratégique pour le Maroc est celui des fertilisants. Grâce à l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), le Royaume joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire mondiale, consolidant ainsi son statut d’acteur majeur dans ce secteur.

L’événement a également mis l’accent sur la nécessité d’aligner les écosystèmes industriels du pays avec les objectifs de souveraineté, d’innovation et de durabilité, en accord avec la vision royale. Plusieurs projets d’envergure ont été annoncés, notamment la signature de trois conventions majeures visant à soutenir le développement de parcs industriels à Benguérir et Jorf.

Le parc industriel de Benguérir, qui s’étendra sur 213 hectares avec un investissement de 900 millions de dirhams, se concentrera sur des secteurs clés tels que l’énergie verte, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, et l’agroalimentaire. De son côté, le parc industriel de Jorf, avec une superficie de 308 hectares et un investissement de 1,4 MMDH, visera également le développement des batteries électriques et d’autres industries stratégiques.

Une convention-cadre a été également signée pour renforcer la collaboration entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère de l’Enseignement Supérieur. Cet accord vise à encourager la recherche et le développement, ainsi que l’innovation au service de l’industrie.

Grâce à ces avancées, le Maroc se positionne comme un acteur industriel compétitif, prêt à inaugurer une nouvelle ère d’industrialisation axée sur la souveraineté, la durabilité et l’innovation.