Agadir inaugure son nouveau parc aquatique

La ville d’Agadir a inauguré en grande pompe son nouveau parc de divertissement aquatique. Outre le fait de promouvoir et de diversifier l’offre touristique dans la région, ce parc devrait aussi contribuer à la croissance économique en matière de création d’emplois.

Concrètement, cette nouvelle plateforme de divertissement, qui s’étale sur une superficie globale de 5 hectares, propose une variété d’attractions de dernière génération, notamment une rivière lente d’environ 1 km de long et un Aqua Tower de 16 mètres de haut. Sans compter que ce nouvel espace dispose de plusieurs restaurants à même d’offrir diverses spécialités et options en matière de restauration rapide. Il propose par ailleurs des spectacles interactifs «Night Shows» incluant des performances d’acrobates, des motos à grande vitesse «globe of death», des équipes d’animations nationales et internationales…

Selon Taib Yadouche, Directeur adjoint du parc, «ce projet innovant en matière d’animation touristique jouera un rôle crucial dans le renforcement de l’attractivité de la ville d’Agadir, faisant de cette dernière la destination idéale pour le divertissement familial». À noter que la cérémonie d’ouverture de ce projet s’est déroulée notamment en présence du président du Conseil communal d’Agadir, Aziz Akhannouch, du wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi et du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli. Rappelons que ces derniers ont procédé parallèlement au lancement de la nouvelle campagne promotionnelle pour la destination Agadir Souss Massa, baptisée «Azul Agadir», qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à booster le tourisme dans la région.

