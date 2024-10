Une ligne directe Rabat-Jeddah/Médine inaugurée

Manasik Aviation, compagnie aérienne saoudienne, a lancé le 16 octobre une nouvelle ligne directe reliant Rabat à Jeddah et Médine.

Cette ouverture marque une étape importante dans l’extension des connexions aériennes entre le Maroc et l’Arabie Saoudite, facilitant ainsi les échanges commerciaux, touristiques et religieux entre les deux pays.

Présente au Maroc depuis décembre 2023, Manasik Aviation a rapidement consolidé sa position sur le marché aérien national. L’inauguration de cette liaison directe Rabat-Jeddah/Médine témoigne de la volonté de la compagnie de renforcer son réseau de routes et de répondre à la demande croissante pour des vols directs, notamment pour les voyages d’affaires, le tourisme religieux et les pèlerinages.

Cette nouvelle connexion améliore considérablement l’accessibilité entre la capitale marocaine et les villes saintes d’Arabie Saoudite. Elle offre aux pèlerins marocains une option de voyage plus pratique et directe vers Jeddah et Médine, deux villes de grande importance religieuse. En outre, cette liaison promet de stimuler le tourisme et de créer de nouvelles opportunités d’affaires entre les deux royaumes.