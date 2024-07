Un nouvel hôtel à Tanger porté par le groupe immobilier Hosni

Plus d’une décennie après s’être lancé dans la promotion immobilière, le groupe Hosni se tâte au tourisme.

Ce promoteur connu à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour ses projets d’immobilier en logement social et de moyen standing, s’apprête à lancer la construction d’un hôtel trois étoiles à la périphérie de la capitale du Détroit.

Porté par la structure de tête de la famille Hosni, à savoir Hosni Property Developer, le nouvel hôtel dont l’entrée en service est prévue en début 2026, sera intégré à un projet plus global incarné, outre la composante hôtelière, un complexe comprenant une station de service, une salle de sport et un terrain de padel. Le nouveau projet du groupe Hosni devra mobiliser une enveloppe de plus de 100 millions de dirhams.

Il est à rappeler que la ville de Tanger connait un véritable boom hôtelier dans la perspective de l’organisation de la Coupe du monde de Football masculin en 2030. Un boom qui se traduit aussi bien par une hausse du taux d’occupation des hôtels existants (toutes catégories confondues), que par le lancement concomitant de plusieurs projets hôteliers. Et pour ne citer que les plus connus, on en recense Canopy by Hilton, le Waldorf Astoria (le premier du genre en Afrique), Appart Hotel Immoka et bien d’autres.