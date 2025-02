LGV Kénitra-Marrakech: Colas décroche trois contrats au Maroc

Colas, filiale de Bouygues, a remporté trois contrats au Maroc d’un total de 430 millions d’euros (4,4 milliards de DH) pour développer une ligne ferroviaire à grande vitesse.

Les contrats, signés avec l’Office national des chemins de fer (ONCF), concernent des chantiers entre Kénitra et Casablanca, en vue d’étendre le réseau jusqu’à Marrakech pour la Coupe du monde 2030. La filiale Les Grands Travaux Routiers, filiale marocaine de Colas, a été sélectionnée pour des travaux de génie civil, d’une valeur de près de 180 millions d’euros (1,9 milliard de DH).

Colas Rail réalisera la conception et la construction de voies, caténaires et sous-stations pour 200 millions d’euros (plus de 2 milliards de DH), mais également des travaux de superstructure et de génie civil sur voies en exploitation, pour 50 millions d’euros (plus de 500 millions de DH).