Pneumatique : Le géant chinois Sentury s’active au Maroc

Les travaux de construction de l’usine Sentury Tire près de Tanger sont en cours d’achèvement. Elle aura, à terme, une capacité de production de 12 millions de pneus annuellement.

Sentury Tire Co., l’un des principaux fabricants chinois de pneumatiques, avance à grande vitesse sur son mégaprojet d’usine marocaine de production de pneumatiques. En effet, l’entreprise de Qingdao a indiqué récemment, en réponse aux questions des investisseurs, que « la capacité de production de 12 millions de pneus semi-acier au Maroc, actuellement en construction, progresse comme prévu ». Précisant que « l’entreprise s’efforcera de la mettre en service au quatrième trimestre 2024 et d’atteindre la pleine production dans les plus brefs délais afin de mieux répondre aux besoins des clients ».

Sentury a également indiqué que le premier pneu de la nouvelle usine pourrait sortir de la chaîne de production à la fin du mois de septembre prochain. D’une superficie de 20 hectares, l’usine tangéroise est implantée dans la Cité Mohammed VI-Tanger Tech, à 354 km du port Tanger Med. La phase 1 de ce projet a été lancée durant l’été 2023, pour un investissement de 300 millions de dollars. La deuxième phase mobilise, quant à elle, un investissement de 193 millions de dollars.