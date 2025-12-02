Desktop Bureautique se départit de son activité de location d’imprimantes

Alors que le marché des imprimantes professionnelles s’achemine vers une forte concentration au niveau mondial, en prélude à une tendance lourde de digitalisation et à la variabilisation du coût de l’investissement, certains acteurs marocains en tirent les conséquences.

En effet, Desktop Bureautique, un des plus anciens acteurs marocains de vente et location de matériel informatique et télécoms, vient de se départir de l’ensemble de son parc de machines louées et placées auprès de ses clients essentiellement de profil corporate. Il s’agit d’un parc de plus de 2.000 unités de reprographie utilisées par quelques dizaines de clients, dans le cadre de contrats de location opérationnelle et principalement de marque RICOH, dont Desktop Bureautique était le représentant unique au Maroc.

Cette opération marque un repositionnement de la PME créée en 1995 par la famille Chostakoff alors qu’il y a encore quelques années, l’actionnaire de référence avait renfloué le capital (de l’ordre de 11,3 millions de dirhams) pour renforcer la capacité d’investissement de Desktop Bureautique, afin de faire monter davantage en puissance son activité de location de matériel qui, faut-il le rappeler, est assez capitalistique et requiert des investissements conséquents.

Rappelons, que les principaux concurrents de Desktop Bureautique sur le créneau de la location d’imprimantes, sont Econocom Location Maroc (ex-filiale marocaine du groupe Société Générale), CBI (acteur historique d’intégration de solutions IT et de bureautique) et XOS (représentant exclusif au Maroc de la marque américaine Xerox).