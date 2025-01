Diplomatie sportive : Comment Doha s’active au Maroc

Le Qatar, qui promet d’importants financements pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2030, veut booster la marque PSG dans le royaume. On vous explique…

Depuis plus d’une décennie, le Qatar déploie une stratégie ambitieuse visant à renforcer son influence internationale en s’appuyant sur le sport, avec le football comme levier principal. En multipliant les investissements dans des événements d’envergure et en s’associant à des partenaires clés, Doha ne cesse d’affirmer son rôle de pionnier du “soft power sportif”. Dans cette dynamique, ces dernières années, le Maroc s’impose comme un terrain stratégique, notamment à travers deux axes majeurs : la promesse de financements pour la Coupe du monde 2030 et le développement de la marque Paris Saint-Germain (PSG) dans le royaume, apprend-on dans le dernier numéro de 2024 d’Africa Intelligence.

« Au-delà du sport, ces initiatives traduisent une volonté de tisser des liens économiques et culturels profonds avec des acteurs-clés de la région », confie une source proche du dossier du Mondial 2030. « L’organisation de la Coupe du monde représente pour le Qatar bien plus qu’un simple projet sportif : c’est un outil de rayonnement global. Parallèlement, l’ambition d’étendre l’influence du PSG au Maroc s’inscrit dans une logique de soft power, où diplomatie et commerce se croisent pour servir les intérêts stratégiques du pays. »

En chiffres, comme ses homologues saoudien et émirati, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, a promis au Maroc une contribution de près de 200 millions d’euros pour la construction et la rénovation des stades dans le cadre de la Coupe du monde de football 2030. D’autres investissements sont prévus, notamment dans l’hôtellerie. « La diplomatie du sport ouvre au Maroc une grande lucarne économique », explique l’économiste Mehdi Fakkir. « Avec l’organisation de la Coupe du monde, le Maroc, en plus de jouir d’une aura internationale, profitera d’externalités économiques », prévient-il.

Ce soutien de Doha, non négligeable pour le royaume, qui a évalué le coût total de l’événement entre 50 milliards et 60 milliards de dirhams (5 à 6 milliards d’euros), ne vient pas sans contreparties. En particulier, le Paris Saint-Germain (PSG), le club de football détenu par le fonds qatari Qatar Sports Investments (QSI), multiplie ces derniers mois les ententes avec le Maroc à travers son joueur star, Achraf Hakimi, révèle Africa Intelligence.

Augmenter la fanbase du PSG au Maroc

Comparé aux clubs espagnols FC Barcelone (FCB) et Real Madrid, le PSG souffre d’un déficit de visibilité au Maroc. Le pays du Golfe cherche donc à augmenter l’aura de son club dans le royaume.

Dans les détails, pour le club parisien, l’objectif est double : accroître sa base de supporters, mais aussi attirer de jeunes talents locaux.

Dans cette opération de séduction, Achraf Hakimi est la cheville ouvrière. Par exemple, à travers sa fondation, Hakimi a été dépêché mi-novembre dernier par le PDG du PSG, l’ancien tennisman et homme d’affaires qatari Nasser al-Khelaïfi, pour l’inauguration de la PSG Academy à Casablanca, le premier centre de formation officiel du club dans le royaume.

« Pour moi, c’est bien plus qu’un simple projet ; c’est une vision d’engagement envers le développement des enfants de mon pays. La PSG Academy Maroc n’est pas seulement une école de football, c’est un espace vibrant où chaque enfant a l’opportunité de grandir, de s’épanouir et de nourrir ses rêves. Être ici avec les enfants de la Fondation Achraf Hakimi pour cette inauguration et observer l’étincelle de passion et de détermination dans leurs yeux me touche profondément, car je me revois en eux, porté par mes propres espoirs et défis. Ensemble, dans notre beau pays du Maroc, nous leur offrons une expérience ludique et joyeuse, leur permettant de croire en leur potentiel et de bâtir leur avenir avec fierté », a déclaré le capitaine des Lions de l’Atlas sur le site officiel du PSG.

Il faut d’ailleurs rappeler que, le 29 octobre, Hakimi était présent aux côtés de Fouzi Lekjâa lors du dîner organisé par le roi Mohammed VI pendant la visite d’État du président français, Emmanuel Macron.

En décembre dernier, il s’était affiché à un événement de solidarité dans le sport à Casablanca.

Pour rappel, le Maroc se classe au 10ᵉ rang mondial en termes de supporters du PSG sur les plateformes numériques, avec environ 4,9 millions de followers.