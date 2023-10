Ecoles de la Mission française : le port du voile n’est plus banni

Changement de politique vestimentaire à l’École de la Mission française au Maroc : le port du voile n’est désormais plus interdit. Cette décision a été prise suite à une recommandation du ministre français de l’Éducation, marquant ainsi une approche plus ouverte et inclusive au sein des écoles de la Mission au Maroc.

Dans un revirement inattendu, l’école de la Mission française au Maroc a récemment annoncé un assouplissement des règles vestimentaires, autorisant les étudiantes voilées à fréquenter l’établissement. François Cuilhé, proviseur du lycée Descartes, a confirmé cette mesure à Belpresse, marquant ainsi un changement significatif dans la politique vestimentaire des écoles de la Mission française au Maroc. Cette décision a été prise suite à la recommandation du ministre français de l’Éducation, illustrant une approche plus ouverte et inclusive au sein des écoles de la Mission au Maroc.