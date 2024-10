Éliminatoires CAN 2025 : Les Lions de l’Atlas s’offrent un récital contre la Centrafrique

La sélection marocaine n’a fait qu’une bouchée de la Centrafrique (5-0), pour le compte de la troisième journée du Groupe B des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2025). Il convient de souligner que le Maroc est qualifié d’office en tant que pays hôte.

Sur la belle pelouse du Stade d’Honneur d’Oujda, le coach Walid Regragui a aligné une équipe national rajeunie et remaniée pour combler les absences pour blessures de certains cadres, comme Hakim Ziyech, Brahim Diaz et Noussair Mazraoui. Et il ne sera pas déçu par les performances de la jeune garde et des nouveaux arrivants, à savoir le défenseur central Jamal Harkass et le latéral gauche Youssef Belamri, les deux représentants de la Botola.

Les intentions offensives, avec la titularisation de quatre joueurs portés sur l’attaque (El Kaabi, Rahimi, Ben Seghir et Ezzalzouli) étaient manifestes dès le coup de sifflet, contrairement aux précédents matches où Regragui se montrait plus réservé et plus calculateur. Cette fois, il a trouvé la bonne formule pour déjouer les équipes en bloc bas et contre lesquelles l’équipe nationale rencontre des difficultés.

Lire aussi | Osame Sahraoui, la pépite du LOSC Lille, est un nouveau Lion de l’Atlas

Abdessamad Ezzalzouli a ouvert le score à la 18ème minute de jeu après un cafouillage. Azeddine Ounahi, qui semble revivre depuis son transfert au Panathinaikos, va doubler la mise sur un bijou d’une frappe bien placée aux abords de la surface de réparation (38ème).

Le capitaine Achraf Hakimi va planter un joli but de la gauche (45è), avant que le même Ounahi ne réalise le doublé en temps additionnel (45+2) et marquer le quatrième but de la partie.

En deuxième période, le virevoltant Soufiane Rahimi va aller dans son petit but (71è), en transformant victorieusement un pénalty provoqué par l’infatigable Ezzalzouli.