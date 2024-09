En Algérie, une présidentielle sans véritable enjeu

Environ 24 millions d’électeurs algériens sont appelés à voter samedi à la présidentielle sans véritables enjeux, le chef de l’Etat sortant, Abdelmadjid Tebboune, étant considéré comme largement favori à sa propre succession.

Seule inconnue: le taux de participation. L’abstention avait battu des records (60%) lors de la présidentielle remportée en 2019 par M. Tebboune avec 58% des suffrages. Le scrutin s’était tenu pendant les manifestations massives prodémocratie du Hirak.

«Le président tient à une participation importante. C’est le premier enjeu. Il n’a pas oublié qu’il a été élu en 2019 avec un taux faible. Il veut être un président normal, pas un président mal élu», souligne à l’AFP Hasni Abidi du Centre d’études Cermam à Genève.

Alors que son mandat devait s’achever en décembre, M. Tebboune avait annoncé en mars la tenue d’une élection présidentielle anticipée le 7 septembre.

Un fauteuil pour trois

Trois candidats sont en lice pour diriger le pays de 45 millions d’habitants, premier exportateur de gaz naturel d’Afrique et le plus vaste du continent.

Lire aussi | Phénomène naturel rarissime au Sahara: les explications de la DGM

M. Tebboune, 78 ans, part grand favori car il est soutenu par quatre formations de premier plan qui ont scellé une alliance, parmi lesquelles l’ancien parti unique FLN (Front de libération nationale) et le mouvement islamiste El Bina, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019.

Le deuxième concurrent, Abdelaali Hassani, un ingénieur des travaux publics de 57 ans, est le président du principal parti islamiste, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), qui avait refusé de participer au scrutin de 2019.

Le troisième, Youssef Aouchiche, ancien journaliste et sénateur de 41 ans, est depuis 2020 le chef du Front des forces socialistes (FFS), un parti d’opposition historique, ancré en Kabylie (centre-est) qui boycottait les élections depuis 1999.

Les Algériens établis à l’étranger, 865.490 électeurs selon l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), ont commencé à voter lundi. Des bureaux itinérants sillonnent aussi des zones éloignées en Algérie à la rencontre des électeurs.

Libérer les prisonniers d’opinion

Une période de silence électoral est observée depuis mardi après une campagne qui s’est inhabituellement tenue en plein été, sous une forte canicule, réduisant encore davantage la présence des citoyens aux meetings.

Lire aussi | Sahara: le désespoir gagne Pretoria face à la stratégie gagnante du Maroc

Les trois candidats ont axé leurs discours sur les questions socio-économiques, promettant d’améliorer le pouvoir d’achat et de redresser l’économie, afin qu’elle soit moins dépendante des hydrocarbures (95% des recettes en devises). En politique internationale, un consensus règne sur les causes palestinienne et sahraouie, défendues par tous les prétendants.

Lors d’un dernier meeting de campagne mardi à Alger, il a promis plus d’investissements et d’emplois, pour faire de l’Algérie «la deuxième économie en Afrique», derrière l’Afrique du sud.

Le candidat du FFS s’est engagé à «libérer les prisonniers d’opinion par le biais d’une amnistie et à réexaminer les lois injustes (sur le terrorisme ou les médias, ndlr)» votées ces dernières années. Celui du MSP prône «le respect des libertés réduites à néant ces dernières années» après l’extinction du Hirak.

Selon M. Abidi, «le président Tebboune est attendu sur le grand déficit (existant) en matière de libertés politiques et médiatiques», qui a provoqué «un divorce des Algériens avec la politique».

«Tout ce que je veux, c’est partir ailleurs»

«Ces dernières années, l’Algérie a connu une érosion continue des droits humains. Il est alarmant de constater que la situation reste sombre à l’approche des élections», a déploré cette semaine l’ONG Amnesty International.

Lire aussi | Sahara : un nouveau think tank international douche les espoirs algériens

Parmi les habitants, les attentes sont mitigées. Certains espèrent une amélioration du pouvoir d’achat alors que la rentrée scolaire approche quand d’autres, désabusés, sont indifférents aux joutes électorales.

C’est le cas de Mohamed, 22 ans, qui n’a pas voulu dire son nom à l’AFP: «franchement, tout ce que je veux, c’est partir ailleurs. Dès que j’ai assez d’argent pour payer un passeur, je quitte le pays».

D’autres, surtout les plus âgés, se rendront aux urnes. Comme Ali, 60 ans, un retraité qui a toujours voté. «J’espère que la situation économique s’améliorera et que la stabilité demeurera dans le pays».

Aïcha, 30 ans, hésite encore: «je déciderai le jour J. Je sais qu’il faut voter mais les politiques ne se souviennent des femmes qu’en période d’élections (…). Après, on les oublie jusqu’au prochain scrutin».

Challenge avec AFP