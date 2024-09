Skoda Maroc lance simultanément trois nouveautés

Skoda Maroc, filiale du groupe Centrale Automobile Chérifienne, a récemment dévoilé trois nouveaux modèles dans son showroom de Casablanca : la nouvelle Fabia, la Scala et le Kamiq, tous deux restylés. Des lancements qui viennent renforcer la stratégie de croissance de la marque dans le Royaume.

Avec cette nouvelle gamme de véhicules, l’équipe de Skoda Maroc nourrit de grandes ambitions. «Nous sommes très optimistes quant à la performance de ces nouveaux modèles dans notre volume de vente et à la satisfaction qu’ils apporteront à nos clients», a précisé Nadia Ksikes lors d’une conférence de presse dédiée à ces trois nouveautés. Et la directrice de la marque Skoda au Maroc d’ajouter : «nous sommes convaincus que, sur le plan de notre activité commerciale, l’année 2024 sera l’une des meilleures pour Skoda. Nous avons à cœur de dépasser le cap des 4 000 voitures d’ici fin décembre. Nous devrions très probablement atteindre 4 200 véhicules. Notre ambition est également de rester dans le top 10 des ventes automobiles dans le Royaume».

En ce qui concerne ces nouveautés désormais commercialisées, on retrouve donc la nouvelle Fabia, une citadine dont la réputation n’est plus à faire et qui, comme tous les modèles de la gamme Skoda, bénéficie d’un design actuel et d’une palette d’équipements de confort, de connectivité et de sécurité de haute qualité. À moins d’opter pour la Scala, une compacte qui a bénéficié d’un léger restylage cette année, se distinguant par son apparence attrayante, son habitabilité à faire pâlir ses principales concurrentes, et son coffre spacieux de 467 litres.

Quant au Kamiq, le petit SUV urbain de Skoda, il a lui aussi bénéficié d’un léger restylage pour intégrer les derniers éléments de style de la marque, en plus d’une belle brochette d’équipements technologiques de pointe. Ces trois modèles sont actuellement proposés avec une grille tarifaire bien étudiée et particulièrement attractive, accompagnée d’un crédit différé proposé par Skoda Maroc, permettant d’acheter aujourd’hui et de payer en 2025.