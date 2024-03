Faissal Sehbaoui: «Notre vision est d’installer dans chaque continent une antenne d’AgriEdge»

AgriEdge, fleuron de l’AgriTech marocain, fait une percée significative en Amérique du Nord avec le lancement d’AgriculturiX au Canada. Cette expansion outre-Atlantique introduit des solutions innovantes pour une gestion optimale de la fertilisation, pour anticiper les rendements agricoles, et mesurer l’impact environnemental des exploitations. Le partenariat avec des institutions de recherche québécoises souligne l’engagement d’AgriculturiX envers l’innovation et l’adaptation aux défis locaux. Cette initiative est soutenue par une stratégie collaborative, engageant des acteurs clés de l’écosystème agricole canadien pour intégrer ces technologies avancées. Explications de Faissal Sehbaoui, Président d’AgriculturiX.

Challenge :AgriEdge élargit ses horizons en créant une filiale au Canada, qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Faissal Sehbaoui : Nous étions ravis de voir AgriEdge prendre de l’expansion en installant une antenne au Canada. Cela s’inscrit dans la vision d’AgriEdge d’exporter l’expertise agronomique marocaine à l’international en utilisant l’AgriTech. Comme vous le savez, notre Pays est très bien positionné en tant qu’exportateur de plusieurs produits agricoles malgré une météo qui n’est pas toujours favorable. Cela est réalisé, grâce à un agriculteur qui a su innover pour contourner les difficultés rencontrées. AgriEdge a pu capter une partie de cette innovation à travers notre interaction avec les agriculteurs marocains, une interaction de laquelle nous avons énormément appris et pensons qu’elle doit être partagée avec les agriculteurs dans d’autres pays afin qu’elle soit valorisée davantage.

Challenge :Quel impact sur le secteur agricole au Maroc et à l’international ?

F.S. : Nous partons au Canada avec une ambition de proposer nos services à l’ensemble des agriculteurs en Amérique du nord tout en ayant la volonté aussi d’apprendre de ces agriculteurs. Cet échange d’expertise et cette diversification dans l’alimentation technique de AgriEdge conduira à une offre de service plus riche pour les agriculteurs au Maroc et une offre de service exportable plus facilement vers les agriculteurs dans d’autres continents.

Challenge :Dans ce sens, quels sont les nouveaux services que cette nouvelle filiale va déployer ?

F.S. : Nous avons mené avec des partenaires locaux une étude terrain approfondie afin d’identifier les enjeux locaux des agriculteurs et préparer une offre de service adéquate. La filiale proposera un service «clé en main» permettant aux agriculteurs de produire plus en émettant moins de gaz à effet de serre. Ce service permettra aux agriculteurs d’optimiser l’utilisation de l’ensemble des ressources nécessaires tout en alliant efficacité économique et préservation environnementale.

Challenge :Côté recherche, quel est le programme qui sera développé pour ce volet ?

F.S. : Cette même étude terrain nous a permis également de développer un programme R&D qui sera mené en nous appuyant sur des partenariats établis avec des universités, des coopératives agricoles, des centres d’innovation et des bailleurs de fonds. Nous installerons, grâce à ce réseau de partenaires, des plateformes d’expérimentation dans plusieurs régions du pays afin de travailler sur l’optimisation de la fertilisation de certaines cultures clés en utilisant le digital, et sur la gestion et l’optimisation de certaines opérations nécessaires au niveau de la parcelle agricole à la fin de la saison hivernale.

Challenge :Vos projets d’expansion pour les années à venir ?

F.S. : La vision est d’installer dans chaque continent une antenne d’AgriEdge pour avoir une proximité avec l’agriculteur afin de mieux le soutenir en utilisant le digital d’un côté, et de l’autre côté, d’acquérir de nouvelles expertises pour enrichir davantage notre savoir-faire en AgTech. En ce moment même, nous menons des études terrains avec des partenaires locaux dans certains pays en Europe et au Moyen Orient avec un objectif d’ouvrir, d’ici trois ans, une antenne dans chacune de ces deux régions. Cela concerne un des axes d’expansion d’AgriEdge. Les deux autres axes d’expansion concernent l’élargissement de notre portefeuille de services qui a été enrichi récemment par SprayEdge et CarboEdge, l’autre axe concerne le développement de nouveaux services adaptés avec les besoins des autres acteurs de l’écosystème agricole, dont notamment les agrégateurs et

les fournisseurs d’intrants.

Son parcours

Il est Président d’AgriculturiX, la nouvelle filiale d’AgriEdge. Passionné par l’Agriculture de Précision, Faissal Sehbaoui est ingénieur en mathématiques appliquées diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et occupe aujourd’hui le poste de Président d’AgriculturiX et Directeur Général d’AgriEdge, un spin-off de l’Université Mohammed 6 Polytechnique, opérant dans l’agriculture de précision, dont il est le fondateur. Il est également Directeur d’AgriTech Center of Excellence dans la même Université. Un Centre dont la vocation est de développer une AgriTech adaptée aux défis de l’agriculteur africain.

En 2018, dans le cadre d’un programme intrapreunarial lancé par le PDG du

Groupe OCP, il a fondé une initiative pour le développement des services digitaux permettant aux agriculteurs d’améliorer durablement leurs rendements.

Des services qui s’appuient sur les données, de l’intelligence artificielle et le savoir-faire agronomique pour apporter de l’aide à l’agriculteur dans son processus quotidien de prise de décision. Une initiative qui a été fortement accélérée par l’Université Mohammed 6 Polytechnique et est devenue aujourd’hui une de ses spin-off.



Son Actu

AgriEdge élargit ses horizons en implémentant une filiale au Canada baptisée « AgriculturiX ». Son inauguration a été annoncée lors du Grand Colloque AgTech organisé dans la région de Montréal où la filiale s’est établie. Cette expansion est un grand pas dans la concrétisation de sa vision d’exporter l’expertise agricole marocaine en utilisant le digital et de faire de l’AgriTech marocain une expertise reconnue à échelle mondiale.