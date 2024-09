Feu vert du Conseil de la concurrence au rachat de Sound Energy Morocco East Ltd par Managem

Le Conseil de la concurrence a donné son accord pour l’acquisition de Sound Energy Morocco East Ltd par Managem.

La décision a été prise lors de la réunion de la Commission Permanente du Conseil, tenue le lundi 23 septembre 2024, sous la présidence d’Ahmed Rahhou.

Cette opération de concentration économique permet à Managem SA de prendre le contrôle exclusif de Sound Energy Morocco East Ltd, via l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote de la société.

La Commission Permanente a également validé le procès-verbal de sa réunion du 19 septembre 2024 avant de se prononcer sur ce rachat, qui avait été soumis par les services d’instruction du Conseil.