GIE Green Building Network : un tour de table de démarrage élargi à quatre nouveaux membres

Un an après l’annonce de sa création en grande pompe par plusieurs opérateurs marocains du monde du bâtiment, Green Building Network voit enfin le jour. Le premier groupe d’intérêt économique (GIE) marocain dédié à la construction éco-responsable est né après de longues négociations sur sa feuille de route et sur la composition de ses membres.

Une étape qui a permis de concilier les objectifs des uns et des autres et, surtout, d’arrimer quatre nouveaux membres fondateurs qui ne faisaient pas partie des protagonistes initiaux et qui sont KAPSET Group, un opérateur intégré et multi-métiers dans le domaine de l’immobilier résidentiel et l’immobilier tertiaire, du groupe Al Hoceinia, un groupe multi-métiers ayant un pôle de promotion immobilière et d’hôtellerie qui se développe de plus en plus notamment à Casablanca, Aluminium du Maroc, le leader marocain de la fabrication de profilés en alliages d’aluminium pour le bâtiment et l’industrie et, enfin, de Sotraglace (fabrication de produits verriers).

Ces quatre nouveaux membres viennent renforcer au sein de Green Building Network le tour de table annoncé initialement et qui compte la SNEP (filiale de Ynna Holding et leader marocain des produits en PVC), MEKSA Industrie (fabricant de volets roulants et de fenêtres), O’DASSIA Peintures (leader marocain des peintures écologiques), FIBROCIMENT (autre filiale de Ynna Holding spécialisée dans la fabrication de plaques en fibre ciment sous marque DIMATIT), Confort ISOL (un spécialiste de l’isolation thermique et acoustique en mousse expansive), Eco Solutions Menara (une filiale de Menara Holding qui produit les blocs préfabriqués à base de pierre ponce) et, enfin, Isolbox (un fabricant de caissons isolants pour volets roulants).

Rappelons que le GIE Green Building Network vise à accompagner la transition du marché des matériaux de construction isolants vers des produits qualitatifs, normés, respectant l’environnement, la santé et les attentes du consommateur, notamment à travers la sensibilisation quant à la nécessité du virage de l’efficacité énergétique et du soutien à la normalisation et à la certification des constructions marocaines de façon plus globale.