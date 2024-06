Gigafactory : GOTION High-Tech officialise un investissement de 12,8 milliards DH à Kénitra

Le géant sino-européen GOTION High-Tech a choisi Kénitra pour installer la première gigafactory de la région Middle East & Africa. Cet investissement, d’un montant de 12,8 milliards de dirhams, permettra la création de 17 000 emplois directs et indirects.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé ce jeudi 6 juin à Rabat la cérémonie de signature de la convention d’investissement stratégique entre le groupe sino-européen GOTION High-Tech et l’État marocain. Cet investissement stratégique majeur, qui porte sur la réalisation d’un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques à Kénitra, est non seulement la première gigafactory qui sera réalisée au Maroc, mais également la première du genre de toute la région Middle East & Africa, consolidant ainsi la position de leader régional du Royaume dans l’industrie automobile et la transition énergétique.

Pour un montant de 12,8 milliards de dirhams, cet investissement permettra la création de 17 000 emplois directs, indirects et induits, dont 2 300 à haute qualification.

Notons que GOTION High-Tech a réalisé des investissements majeurs en Europe, aux États-Unis et en Asie avec près de 12 gigafactories lancées ces deux dernières années afin de répondre à l’importante demande mondiale dans le secteur de la mobilité électrique.