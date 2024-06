La CGEM explore les opportunités de coopération avec le patronat turc  

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a reçu ce jeudi 6 juin une délégation d’hommes d’affaires turcs. Une rencontre qui fut l’occasion de discuter des opportunités d’affaires et des moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notamment dans l’industrie automobile, l’agroalimentaire, le textile, le tourisme, les énergies renouvelables et l’exploitation minière.

La CGEM entend faire de la coopération économique entre le Maroc et la Turquie un modèle de partenariat réussi et mutuellement bénéfique. C’est ce qu’a indiqué en préambule de son allocution Najib Chraibi, Président du Conseil d’affaires Maroc-Turquie à la CGEM à l’attention de cette délégation d’opérateurs économiques turcs du «Foreign Economic Relations Board (DEiK)», conduite par Zayneb Bodur Okyay, elle-même Présidente du Conseil d’affaires Turquie-Maroc.

M. Chraibi a ainsi souligné l’importance d’un développement solide s’agissant des relations économiques entre les deux pays dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant. Pour ce faire, il a mis en exergue lespotentialités commerciales entre le Maroc et la Turquie qui disposent d’économies dynamiques et diversifiées, notant au passage que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays de l’ordre de 6 milliards de dollars en 2023 reste, selon lui, en deçà des capacités.

Toujours est-il que les secteurs prometteurs pour cette collaboration sont ciblés ; à savoir l’automobile, l’agroalimentaire, le textile, le tourisme, les énergies renouvelables et l’exploitation minière. Justement, selon le président du Conseil d’affaires Maroc-Turquie à la CGEM, le Maroc ne manque pas d’attrait en tant que destination d’investissement compte tenu de ses avancées infrastructurelles, de ses écosystèmes industriels intégrés, de ses initiatives en matière d’énergies renouvelables et de ses nombreux accords commerciaux, dixit M. Chraibi.

Pour sa part, Zayneb Bodur Okyay a indiqué que la visite de la délégation turque, qui se poursuit encore jusqu’à ce samedi, vise à renforcer les liens économiques entre la Turquie et le Maroc et consiste en des réunions bilatérales avec plusieurs institutions pour explorer les opportunités mutuelles de coopération. «Nous sommes ici pour expliquer les intérêts de l’industrie turque et découvrir les opportunités offertes par le Maroc», a déclaré Mme Bodur Okyay, notant que l’objectif consiste à approfondir les connaissances sur le Maroc et la région africaine, ainsi que de déterminer les contributions potentielles de la Turquie à cette dynamique économique. Elle a par ailleurs exprimé l’espoir d’établir des relations renforcées et d’augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre le Maroc et la Turquie.