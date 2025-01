Guichet.ma poursuit son déploiement en Afrique

Quelques mois après avoir levé un peu plus de trois millions de dirhams auprès de CDG Invest, à travers son programme 212 Founders, Guichet.ma accélère son déploiement en dehors de son marché domestique.

La start-up fondée en 2018 par Tawfik Moul Nakhla vient de déployer ses ailes au Bénin après avoir déjà pris pied au Sénégal et la Côte d’Ivoire respectivement en 2022 et 2023. Un autre pays africain est également dans le viseur, en l’occurrence la Guinée où la plateforme de vente et commercialisation de la billetterie compte lancer ses premières opérations dès 2025.

Rappelons que depuis sa création en 2018, Guichet.ma a connu une croissance importante avec un effectif qui a atteint récemment près de 40 collaborateurs, dont la majeure partie dans son siège moderne à Casablanca. L’entreprise, qui est encore à peine à l’équilibre financier en 2024, propose des billets dans quatre catégories de produits i) les concerts, spectacles, festivals et événements sportifs ii) le cinéma iii) les voyages et iv) le merchandising.

Depuis l’arrivée dans son tour de table d’un premier actionnaire institutionnel, la société nourrit une ambition affirmée de devenir un acteur de premier plan sur le continent africain, après ses succès au Maroc et au Sénégal. Des ambitions qui s’accompagnent d’un plan de recrutement important pour les prochains mois, notamment pour renforcer l’équipe des account managers / commerciaux et d’agents SAV.