Hammouchi à Abu Dhabi: le Maroc et les Emirats renforcent la coopération sécuritaire

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la DGSN-DGST, effectue une visite de travail à Abu Dhabi, en confirmation de l’excellence des relations entre le Maroc et les Emirats arabes unis dans tous les domaines.

La visite, qui se poursuit jusqu’au 26 septembre, intervient dans le cadre de la déclinaison du programme d’action intégré du Pôle DGSN-DGST visant à développer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, d’élargir les domaines et les niveaux de coordination et des partenariats avec les différents services de sécurité des pays frères et amis et au sein des organisations internationales.

Elle traduit la volonté commune des deux parties de tirer vers le haut l’action sécuritaire entre les deux pays, tout en accordant une attention particulière à la formation et aux stages au profit des policiers et à l’investissement dans la qualification des ressources humaines.

Au premier jour de son séjour, le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN) et de la surveillance du territoire (DGST) a eu, lundi, des entretiens élargis avec plusieurs responsables sécuritaires émiratis, axés sur la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire visant à renforcer et à développer la coopération sécuritaire.

Les discussions ont également porté sur les moyens de consolider les échanges d’expériences dans le domaine de la formation policière et du renforcement des compétences sécuritaires.

M. Hammouchi a visité de nouvelles installations sécuritaires, dont la «Safe City» relevant de la police d’Abou Dhabi, considérée comme l’un des projets technologiques pionniers en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les domaines sécuritaire et routier.

Il a, à cette occasion, suivi des exposés de simulation opérationnelle sur les technologies et les solutions techniques les plus modernes adoptées par le Commandement général de la Police d’Abou Dhabi dans les différents domaines et spécialités sécuritaires de portée commune.

Il a effectué des visites de terrain à des unités industrielles spécialisées dans la fabrication de matériel sécuritaire et d’outils de travail de la police.

Par ailleurs, M. Hammouchi, a signé un mémorandum d’entente entre la DGSN, représentée par l’Institut Royal de Police, et le Commandement général de la police d’Abou Dhabi, représenté par l’Académie Saif Bin Zayed pour les Sciences de la Police et de la Sécurité.

L’accord ouvrira la voie à la mise en œuvre de programmes conjoints de formation et de stages avancés dans les divers domaines de police.

Le porte-parole de la DGSN-DGST, le contrôleur général Boubker Sabik, a souligné que ce mémorandum d’entente est le fruit d’une coopération conjointe et durable entre les deux parties, avec pour objectif l’échange d’expertises dans les domaines de formation et de stages de l’agent de police, ainsi que l’accès aux académies de police dans les deux pays.

Cet accord se propose de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de cadres de police hautement qualifiée, ouverte aux expériences comparées et capable de relever les défis futurs dans le domaine sécuritaire dans son acception globale, a-t-il ajouté.