Iberia Express lance la liaison Madrid-Marrakech

Iberia Express, filiale low cost de la compagnie aérienne espagnole Iberia, a annoncé, mercredi, le lancement, à partir du 29 octobre prochain, d’une nouvelle liaison entre Madrid et Marrakech.

Iberia Express, qui desservira 22 destinations au cours de la saison d’hiver 2023-2024, est la compagnie aérienne à bas prix du groupe Iberia, basée à Madrid, et membre de Oneworld. Elle exploite des liaisons courtes et moyennes, à la fois pour alimenter le réseau long-courrier de sa société mère et pour opérer dans le segment des vols à bas prix.

Avec une flotte de 23 appareils, Iberia Express dessert plus de 40 destinations nationales et internationales.