L’israélien IMC s’implante au Maroc

L’entreprise israélienne International Metalworking vise la commercialisation sur le territoire marocain des produits de son groupe, notamment des outils de précision regroupant notamment fraises, plaquettes, forets, lames et porte-lames, couvrant une grande variété d’applications ainsi que des solutions d’ingénierie et de fabrication destinées à tous types d’industries.

Il faut dire que le groupe IMC s’affiche parmi les leaders mondiaux du marché des outils coupants avec une R&D performante et une présence dans une soixantaine de pays et quatre continents à travers plus de 130 filiales. Le groupe fondé par la famille Wertheimer avant d’être vendu à 100% en deux temps à Berkshire Hathaway (la holding de tête du groupe contrôlé par Warren Buffet) entre 2006 et 2013 pour plus de 6 milliards de dollars (près de 60 milliards de dirhams).

Pour l’instant, rien ne filtre sur les intentions d’IMC quant à son développement au Maroc. Y aurait-il un pas industriel après ce premier jalon ? Il convient cependant de préciser que le Maroc est le deuxième pays d’implantation africain du groupe IMC après l’Afrique du Sud où il compte une forte présence industrielle.