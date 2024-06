IFC nomme David Tinel représentant régional pour le Maghreb

IFC annonce la nomination de David Tinel en tant que nouveau représentant régional pour le Maghreb. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2024.

David Tinel dirigera la stratégie d’IFC dans la région pour promouvoir une croissance résiliente, inclusive et durable du secteur privé, tout en stimulant la création d’emplois.

Basé à Rabat, David Tinel conduira les efforts d’IFC pour encourager les réformes du secteur privé et développer les marchés en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie grâce à des projets innovants. Il gère également les relations avec les clients, les partenaires et les gouvernements.

David Tinel, de nationalité française, possède plus de 25 ans d’expérience internationale dans le financement de projets et le secteur de la banque d’investissement, tant dans le secteur privé qu’à IFC. Il occupait récemment le poste de conseiller auprès du vice-président régional d’IFC pour l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Europe.

« Je suis heureux d’accueillir David dans notre équipe car je sais que son expérience et ses compétences renforceront l’impact d’IFC dans la région. David possède une vaste expérience de gestion et connaît bien l’Afrique et ses secteurs stratégiques. Son leadership renforcera le travail d’IFC au Maghreb », se réjouit Cheick-Oumar Sylla, directeur d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique.

David Tinel exprime quant à lui son enthousiasme : « Je me réjouis de rejoindre l’équipe dans cette région et, plus particulièrement, d’approfondir le travail d’IFC dans tout le Maghreb. Mon objectif sera de travailler en étroite collaboration avec les collègues du Groupe de la Banque mondiale, les partenaires au développement et les acteurs des secteurs public et privé de la région, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’action climatique, de l’agro-industrie, de l’égalité des genres et de l’accès au financement pour les petites entreprises et les start-up. »

Tinel a rejoint IFC en 2005 en tant que chargé d’investissement senior. En 2011, il rejoint le département Infrastructure Afrique d’IFC. De 2016 à 2023, Tinel est représentant régional d’IFC pour l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay, basé à Buenos Aires. Sous sa direction, IFC investit plus de 5 milliards de dollars dans la sous-région au cours de ces années.

Avant de rejoindre IFC, Tinel a occupé le poste de vice-président – leverage & financement de projets chez BNP Paribas à Paris et à New York de 1998 à 2005. Tinel est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École nationale des Ponts et Chaussées en France.