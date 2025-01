Imad Kotbi: “L’avenir des médias passe par l’intelligence artificielle »

Avec 27 ans de carrière dans les médias, Imad Kotbi incarne l’excellence et l’innovation dans l’univers radiophonique et audiovisuel marocain. Pionnier dans son domaine, il a récemment lancé iAgency, la première agence marocaine spécialisée dans la création de contenu multimédia basé sur l’intelligence artificielle, marquant un tournant stratégique pour l’écosystème digital au Maroc.

Dans un paysage médiatique en constante évolution, rares sont ceux qui parviennent à conjuguer créativité, innovation et impact durable. Imad Kotbi, figure emblématique du monde médiatique marocain, se démarque dans cette transformation. Animateur charismatique et producteur visionnaire, il a su capter l’attention de générations entières grâce à son style unique.

Aujourd’hui, avec iAgency, il s’illustre en exploitant les possibilités infinies offertes par l’intelligence artificielle. Cette initiative ambitieuse ne se contente pas de proposer des solutions novatrices aux entreprises ; elle vise également, selon lui, à positionner le Maroc comme un hub africain incontournable dans le domaine technologique.

En capitalisant sur une demande croissante pour des contenus dynamiques et interactifs, Imad Kotbi « incarne une vision audacieuse et pragmatique ». Grâce à iAgency, il aspire non seulement à démocratiser l’accès aux technologies de pointe, mais aussi à inspirer une nouvelle génération de créateurs et de professionnels souhaitant s’imposer dans l’arène de l’IA.

À travers cette interview, plongez dans l’univers d’un homme qui mise sur l’IA.

Pouvez-vous nous présenter votre offre ?

iAgency se positionne comme la première agence marocaine spécialisée dans la création de contenu multimédia basé sur l’intelligence artificielle générative.

Nous offrons une large gamme de services : conception de vidéos et d’audios, création d’avatars humanisés représentant des marques en tant que porte-paroles ou influenceurs. Nous développons également des chatbots interactifs, des spots publicitaires pour la radio et la télévision, des podcasts, et bien plus encore.

En parallèle, nous proposons des formations sur mesure en intelligence artificielle, adaptées aux besoins des entreprises et des professionnels.

Notre mission est claire : « fournir des solutions innovantes, rapides, de haute qualité et à moindre coût, afin de permettre à nos clients de se démarquer dans un monde digital en constante évolution ».

Pourquoi une agence dans l’IA ?

Le choix de lancer une agence spécialisée en intelligence artificielle au Maroc s’inscrit dans une vision stratégique.

Le Maroc, en tant que hub africain en plein essor, offre un terreau fertile pour l’innovation technologique et le développement digital. Avec une demande croissante pour des solutions modernes et efficaces, iAgency répond à un besoin local et régional en proposant des services de pointe en création de contenu multimédia et en formation IA.

L’objectif est de démocratiser l’accès à ces technologies, de permettre aux entreprises marocaines et africaines de rivaliser sur la scène internationale, tout en valorisant les talents locaux et en participant activement à l’évolution du paysage numérique au Maroc.

Pensez-vous que c’est un secteur qui a de l’avenir ?

L’intelligence artificielle a un avenir prometteur au Maroc, grâce à une stratégie nationale axée sur la transformation digitale et une économie en pleine modernisation.

En tant que hub économique et technologique en Afrique, le pays bénéficie d’une position stratégique pour développer des solutions IA adaptées aux besoins locaux et continentaux. Des secteurs clés comme la santé, l’éducation, l’agriculture et les médias montrent un intérêt croissant pour l’automatisation, l’analyse de données et la création de contenu innovant.

Avec des initiatives comme Maroc Digital 2030 et un vivier de talents en expansion, le Maroc a le potentiel de devenir un leader régional en IA, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché mondial.

Pourquoi ce secteur et pas un autre ?

Je me positionne dans ce secteur parce que l’intelligence artificielle représente l’avenir, non seulement dans les médias, mais aussi dans presque tous les domaines de notre quotidien.

En lançant iAgency, mon objectif est de démocratiser l’accès à ces technologies révolutionnaires tout en créant des solutions adaptées au contexte marocain.

Le Maroc, avec sa position stratégique en tant que hub africain, a un immense potentiel pour devenir un acteur clé de l’innovation technologique. Cependant, pour exploiter pleinement cette opportunité, il faut combiner technologie, créativité et compréhension des besoins locaux.

iAgency répond précisément à cette ambition en fournissant des solutions modernes, accessibles et de haute qualité.

Ce qui me motive, c’est de voir le Maroc et l’Afrique être à la pointe de l’innovation, tout en permettant aux talents locaux de rivaliser sur la scène internationale. Nous avons des capacités incroyables ici, et je veux contribuer à les révéler et à les mettre en valeur dans un monde de plus en plus digitalisé.