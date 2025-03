Intrepid Travel célèbre l’autonomisation des femmes dans le tourisme au Maroc

Intrepid Travel a organisé, le mardi 25 mars, un événement spécial au Royal Mansour Casablanca, mettant en avant l’engagement de la société pour l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme.

Intitulé « Wouldn’t Be Here Without Her », cette rencontre a réuni des acteurs clés du tourisme et de la diplomatie afin de discuter de l’importance de l’inclusion des femmes dans cette industrie en pleine croissance.

L’événement a été marqué par la présence de personnalités influentes, dont Son Excellence Daniel Donovan, ambassadeur d’Australie au Maroc, M. Achraf Fayda, directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), M. Hamid Bentahar, président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), et M. Othman Chérif Alami, président du Comité Régional du Tourisme (CRT) de Casablanca. Des représentants d’associations partenaires d’Intrepid Travel, telles qu’Education For All, la High Atlas Foundation et l’Association Amal de Marrakech, ont également pris part à cet événement.

Zina Bencheikh, Directrice Générale Europe, Afrique et Moyen-Orient d’Intrepid Travel, a partagé l’histoire du groupe au Maroc et a mis en lumière son engagement à intégrer davantage de femmes dans le secteur touristique, en particulier en tant que guides. Elle a souligné que le Maroc est aujourd’hui la destination la plus prisée des voyageurs d’Intrepid, grâce à ses expériences immersives et son modèle de tourisme durable. L’inclusion des femmes est donc au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise dans la région.

Hala Benkhaldoun, Directrice Générale d’Intrepid Travel Maroc, a détaillé les initiatives locales mises en place pour promouvoir l’autonomisation des femmes dans le tourisme, notamment en matière de formation et d’insertion professionnelle. Elle a également présenté les perspectives de développement de l’entreprise au Maroc, qui s’inscrivent dans une démarche de responsabilité sociale.

L’événement a également permis de remettre un chèque de dons à l’association Education For All, une organisation qui œuvre pour l’éducation des jeunes filles dans les zones rurales du Maroc. Ce don résulte d’une collecte de fonds menée par les athlètes Salwa Bencheikh et Meryem Jankari, membres du duo « Intrépides », lors du raid La Sahraouiya. En reconnaissance de leur engagement, la Fondation Intrepid a doublé le montant collecté, renforçant ainsi l’impact de cette action solidaire.