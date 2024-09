Israël envoie des messages téléphoniques enjoignant les Libanais à évacuer leurs domiciles

L’agence officielle libanaise (ANI) a annoncé lundi que des Libanais avaient reçu sur leurs téléphones fixes des messages d’Israël leur demandant d’évacuer les lieux où ils se trouvent, le bureau du ministre de l’Information à Beyrouth indiquant à l’AFP avoir reçu un tel avertissement.

Ces messages interviennent alors que l’armée israélienne mène une intense campagne de frappes aériennes sur les bastions du Hezbollah et qu’elle a conseillé pour la première fois aux Libanais de « s’éloigner des cibles » du parti dans le sud du pays.

« Des habitants à Beyrouth et dans plusieurs régions ont reçu des messages sur le réseau fixe de téléphone, dont la source est l’ennemi israélien, leur demandant d’évacuer rapidement les lieux où ils se trouvent », a indiqué l’ANI.

Le bureau de ministre de l’Information, Ziad Makari, situé à Beyrouth dans une zone abritant plusieurs ministères, a indiqué à l’AFP avoir reçu un tel appel.

« Le téléphone fixe a sonné (…) quand l’assistante du ministre a répondu, elle a entendu un message enregistré demandant (au personnel) d’évacuer le bâtiment sous peine qu’il se retrouve sous les bombardements », a indiqué cette source.

Interrogé par l’AFP, Imad Kreidieh, directeur de l’opérateur étatique Ogero, a affirmé que « le système de réseau fixe au Liban bloque toutes les communications en provenance d’Israël ».

Mais Israël « contourne les systèmes de communication en utilisant l’indicatif d’un pays ami », a-t-il ajouté.

Le Liban et Israël sont en état de guerre et les communications avec ce pays sont interdites.

L’armée israélienne avait annoncé lundi que ses frappes contre le Hezbollah pro-iranien allaient « se poursuivre dans un avenir proche » et que celles-ci seraient « plus importantes et plus précises ».

