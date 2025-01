Khalid Assari nommé Président-Directeur Général de Forafric Maroc

Le conseil d’administration de Forafric Maroc, acteur historique de l’industrie meunière au Maroc, a annoncé la nomination de Khalid Assari au poste de Président-Directeur Général, à compter du 20 janvier 2025.

Fort de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur industriel et au sein du groupe, Khalid Assari, 61 ans, est titulaire d’un MBA de l’Université Old Dominion en Virginie, obtenu en 1987. Son parcours lui a permis d’acquérir une expertise reconnue en gestion stratégique et en transformation organisationnelle.

À la tête de Forafric Maroc, il aura pour mission de consolider la position de l’entreprise sur un marché en constante évolution et de répondre aux attentes de ses partenaires et clients. Cette nomination s’inscrit dans une nouvelle phase stratégique pour le groupe, fondé en 1926, et dont l’ambition est de poursuivre son développement dans l’industrie meunière marocaine.