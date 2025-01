Seghrouchni à Helsinki pour renforcer la coopération technologique entre le Maroc et Nokia

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a rencontré, mercredi à Helsinki, les responsables du groupe Nokia. Cette réunion de travail s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle en Finlande visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de pointe.

Lors de son intervention, Mme Seghrouchni a mis en avant les relations étroites entre le Maroc et la Finlande, qui célèbrent cette année leur 65ème anniversaire. Elle a souligné l’engagement du Royaume, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à diversifier et approfondir ses partenariats stratégiques avec la Finlande, notamment dans le secteur du numérique et de l’innovation.

Mme Seghrouchni a également mis en avant la présence du groupe Nokia au Maroc, notamment à travers son Centre d’Innovation situé à Salé. Ce centre, premier du genre en Afrique et au Moyen-Orient, se distingue par l’expertise des ingénieurs marocains, qui conçoivent et testent des solutions numériques avant leur déploiement sur les marchés européens, africains et moyen-orientaux.

Dans ce contexte, la ministre a invité Nokia à renforcer davantage sa présence au Maroc, en mettant en avant les opportunités d’investissement et le potentiel des jeunes talents marocains dans le secteur technologique. Les responsables de Nokia ont salué la coopération déjà établie avec le Royaume et ont exprimé leur intérêt à poursuivre leur engagement, notamment dans le cadre de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 ». Cette initiative inclut le renforcement des infrastructures télécoms et du réseau de fibre optique, en vue de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l’Espagne.

Au cours de sa visite, Mme Seghrouchni s’est rendue au Centre d’Innovation de Nokia, où elle a assisté à plusieurs présentations sur les technologies en cours de développement. Les démonstrations ont notamment porté sur les solutions appliquées aux domaines du transport, de la logistique et des infrastructures numériques.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Finlande, conformément au communiqué conjoint publié en août dernier. Ce document mettait en avant des secteurs prioritaires pour la coopération, notamment la cybersécurité et le déploiement de réseaux 5G sécurisés.

La visite de Mme Seghrouchni a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Achgalou, ainsi que de l’ambassadrice de Finlande au Maroc, Marjaana Sall, illustrant l’importance accordée par les deux pays à cette coopération technologique de haut niveau.