La DGSN accorde des promotions à un nombre inédit de fonctionnaires

Un total de 10.393 fonctionnaires de police, dont 466 femmes, ont bénéficié de l’avancement au titre de l’exercice budgétaire 2024. Il s’agit d’un nombre inédit par rapport aux dernières années, assure la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Le pourcentage des promus s’élève, en effet, à 68% du nombre total des inscrits sur les tableaux d’avancement. Les bénéficiaires se répartissent entre fonctionnaires de police en uniforme (7.005) et en civil (3.388).

La DGSN souligne, dans un communiqué, qu’elle porte un intérêt spécial à la situation des agents de grades inférieurs et moyens. Dans ce sens, 3.564 agents ont obtenu leur avancement au grade de brigadier de police, 1.269 à celui de brigadier-chef et 1.716 à celui d’inspecteur de police principal.

Les comités d’avancement se sont basés, lors de leurs délibérations, sur un pacte intégré d’évaluation des performances des fonctionnaires et de leur notation annuelle, selon des critères précis.

Parmi les paramètres de sélection, il y a la compétence professionnelle, le mérite, la performance et l’ancienneté dans l’exercice du métier et dans le grade, le parcours professionnel et la discipline. L’opération de sélection prend aussi en considération la nature et l’importance du poste et de la mission.

La DGSN entoure l’opération d’avancement d’une importance particulière et veille à sa périodicité annuelle, en la plaçant à la tête des mécanismes de promotion professionnelle et comme l’une des principales mesures de motivation des agents.